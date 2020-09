In der Sozialstation Schlüsselfeld gibt es seit kurzem ein neues Gesicht: Ursula Benke ist ab sofort als Pflegedienstleiterin für die rund 30 Mitarbeiter und die mehr als 140 Kunden in der Region zuständig, wie die Johanniter-Unfall-Hilfe, Regionalverband Oberfranken, mitteilt.

"Die Würde unserer Kunden, aber auch unserer Mitarbeiter steht für mich im Mittelpunkt. Im Pflegesystem kommt das an vielen Stellen noch zu kurz. Unsere Pflegekräfte stellen sich jeden Tag ans Pflegebett und setzen sich mit Herz, Verstand und Seele für die Menschen ein. Dafür stehe und kämpfe ich", erklärt die neue Pflegedienstleiterin. Die 55-Jährige weiß, wovon sie spricht: Seit ihrer Ausbildung zur Altenpflegerin ist sie in der Pflege tätig, seit über 30 Jahren in leitender Position. Zuletzt war sie Geschäftsführerin der Caritas-Sozialstation in Eltmann. Jetzt freut sie sich auf die neue Herausforderung: "Das Team in Schlüsselfeld ist toll und auch ,sturmerprobt‘. Gemeinsam mit diesen Mitarbeitern möchte ich die Sozialstation weiter auf- und ausbauen und neue Bereiche integrieren, damit wir gut gerüstet in die Zukunft gehen können", sagt Benke. Als Fachwirtin im Sozial- und Gesundheitssystem und mit viel Erfahrung im Bereich Qualitätsmanagement ist sie für diese Aufgabe gut gerüstet.

Eine der größten Herausforderungen sieht die neue Pflegedienstleiterin in der zunehmenden Bürokratie: "Von Entbürokratisierung merke ich in unserem Pflegealltag nicht viel. Ich empfinde es eher so, dass vonseiten der Kranken- und Pflegekassen, des MDK und anderer Institutionen die Bürokratie noch zunimmt. Die Pflicht zur Dokumentation geht leider oft zulasten der eigentlichen Pflegetätigkeit."

Schwerpunkte der Sozialstation Schlüsselfeld im pflegerischen Bereich sind die Wundversorgung und die Palliativbetreuung. Um die Kunden bestmöglich zu versorgen, wird außerdem viel Wert auf die Weiterbildung der Mitarbeiter gelegt.

Die Johanniter-Unfall-Hilfe ist mit rund 25 000 Beschäftigten, mehr als 40 000 ehrenamtlichen Helfern und 1,2 Millionen Fördermitgliedern eine der größten Hilfsorganisationen in Deutschland und zugleich ein großes Unternehmen der Sozialwirtschaft. Die Johanniter engagieren sich in den Bereichen Rettungs- und Sanitätsdienst, Katastrophenschutz, Betreuung und Pflege von alten und kranken Menschen, Fahrdienst für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Hospizarbeit und anderen Hilfeleistungen im karitativen Bereich sowie in der humanitären Hilfe im Ausland. red