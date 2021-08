Der Inzidenzwert des Landkreises Coburg ist im Vergleich zu vergangener Woche gesunken. Laut RKI betrug er am Montag 11,5. In der vergangenen Woche gab es im Landkreis Coburg zehn Neuinfektionen, teilt das Landratsamt mit. Die Ansteckungen seien im beruflichen Umfeld erfolgt und eine Rolle spielten zunehmend auch Reiserückkehrer. Dabei sei die Delta-Variante nach wie vor auch im Coburger Land die vorherrschende Variante.

Über die Testungen am Testzentrum Coburg Stadt und Land ist zu sagen: Insgesamt sind in der KW 31 567 PCR-Tests und 322 Schnelltests am Testzentrum an der HUK-Coburg-Arena durchgeführt worden. Von den Schnelltests war keiner positiv.

53,9 Prozent der Landkreisbürger haben inzwischen eine vollständige Impfserie erhalten. Weitere Informationen erhalten Interessierte automatisch über den Landkreisfunk. Die Anmeldung hierfür erfolgt unter http://www.landkreis-coburg.de/2192-0-Landkreisfunk.html . red