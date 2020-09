Glücklich kann sich man sich schätzen, wenn man Freunde hat mit denen man etwas unternehmen kann. Das dachten auch die Mitglieder der Interessengemeinschaft der Gästeführer im Aischgrund. Da insbesondere die großen Busunternehmen ihre schon gebuchten Fahrten aufgrund der Corona-Problematik absagten und eigene größere Reisen verschoben wurden, hatten die Gästeführer im Sommer plötzlich mehr freie Zeit als gedacht.

Tour für die Mitglieder

Über die Jahre ist man zusammengewachsen und hat sich besser kennengelernt, warum nicht die Gelegenheit ergreifen und eine Tour für die eigenen Mitglieder organisieren? Zusammen die Stadt neu erleben, einen Kaffee trinken, ein Eis essen und Pläne für mögliche neue Führungen schmieden, immer alles an der frischen Luft und gemäß den Corona-Bestimmungen. Gut, dass sich jedes Mitglied im Laufe der letzten Jahre auf ein bestimmtes Thema spezialisiert hat: Vier der Gästeführer unterstützen die Arbeit im Heimatmuseum in Höchstadt, zwei Gästeführerinnen absolvieren gerade die umfangreiche Ausbildung zur Kirchenführerin und die drei Teichführer haben aufgrund eigener Teiche jedes Jahr sowieso immer etwas Neues zu berichten.

Deshalb ist es immer wieder interessant in die Führungen der anderen hineinzuschnuppern und neue Ideen und Anregungen mitzunehmen, auch um im Krankheitsfall als Vertretung einspringen zu können. Treffpunkt für diese "interne" Führung war das Spix-Museum in Höchstadt. Weiter ging es durch Höchstadt bis zur Aischbrücke und zur neu gebauten Lourdes-Grotte. Da der Nachmittag allen so gut gefallen hat, steht der nächste Termin auch schon fest: Man wird die Nachbargemeinde Lonnerstadt mit einer ortsansässigen Führerin erkunden.

Es gibt wieder Führungen

Trotzdem freuen sich alle Mitglieder der Interessengemeinschaft darauf, wieder den einheimischen und auswärtigen Gästen ihre Heimat zu zeigen und stehen ab sofort als Gästeführer wieder für vielfältige Führungen im Aischgrund zur Verfügung. Diese natürlich alle unter hygienebedingten Sicherheitsvorkehrungen und mit maximal zwölf Teilnehmern pro Führung.

Um sich einen Überblick über das vielfältige Angebot zu verschaffen, ist ein Blick auf die Homepage der schnellste Weg: https://gaestefuehrer-im-aischgrund.de. Eine persönliche Beratung für eine individuell geplante Tour erhält man vom Wunschgästeführer, alle Telefonnummern stehen ebenfalls auf der Homepage. red