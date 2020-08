Urchristliche Tradition bewahren

Am Feiertag Mariae Himmelfahrt, Samstag, 15. August, finden um 8.30 und um 10.30 Uhr Gottesdienste in der Pfarrkirche St. Georg statt. Auch am Himmelfahrtstag gibt es wieder einen Freiluft-Gottesdienst, der um 19.30 Uhr an der Lourdesgrotte beginnt.

Nach den Gottesdiensten können nach altem Brauch gesegnete Kräuterbüschel mit nach Hause genommen werden. Mitglieder des Frauenbundes sammelten in den letzten Tagen fleißig Kräuter und banden sie zu kleinen Sträußen zusammen.

Dieser Brauch rührt daher, die Kräuter als Zeichen einer heilenden Natur zu verstehen. Die Vollendung der Natur bedeutet das Paradies, in das Maria mit Leib und Seele aufgenommen wurde. Deshalb sollen Kräuter am Mariae-Himmelfahrtstag die Menschen erinnern, sich für Leib und Seele Gutes zu tun und daran zu denken, dass alles Leben erst im Himmel vollendet werden wird.

Seit 1954 wird der Himmelfahrt Mariens in der katholischen Kirche mit einem eigenen Feiertag jeweils am 15. August gedacht. LM