Am Dienstag, 5. April, findet im Burkardus-Wohnpark Bad Kissingen der Nachmittagstreff mit Dia-Rückblick von Horst Hippler statt. Beginn ist um 15 Uhr. Die Frühlingswanderung zu den Adonisröschen am Sodenberg ist am Sonntag, 10. April. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fahren mit Pkw nach Diebach und wandern zum Sodenberg und über Ochsental zur Roßmühle zur Einkehr. Zurück geht es mit dem Zug (Maskenpflicht). Treffpunkt ist um 10 Uhr am Seeplatz Garitz. Einen Osterspaziergang organisiert der Rhönklub am Montag, 18. April. Eine Einkehr ist geplant. Treffpunkt ist um 13 Uhr ebenfalls am Seeplatz Garitz. Die für den 24. April vorgesehene Wanderung "Bachgeflüster” findet erst am Sonntag, 1. Mai, statt. sek