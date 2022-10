Die "Frechen Früchtchen" des Obst- und Gartenbauvereins Thulba starteten in den Herbst. 13 Mädchen und vier Jungen der Kindergruppe machten sich vom Begegnungsgarten auf in die Natur. Bei einer kleinen Wanderung wurden Pilze und Blätter und viele andere Früchte, die der Wald um diese Jahreszeit bietet, entdeckt, benannt und gesammelt. Nach einer kurzen Rast am neuen Pavillon an der Auraer Trift führte der Weg zurück in den Begegnungsgarten, wo aus den Sammelstücken tolle Herbstgestecke gebastelt wurden. red