Der Süden Venezuelas ist ein wenig erschlossenes Gebiet, dessen Pflanzen- und Tierwelt aufgrund seiner Undurchdringlichkeit kaum bekannt ist. Regelmäßig treten die Flüsse in der Regenzeit über die Ufer und der Wasserspiegel reicht bis in die Baumkronen. Dann lässt sich die Pflanzenwelt am besten vom Kanu aus betrachten.

Günter Gerlach, langjähriger Biologe am Botanischen Garten München, hat diese Region wissenschaftlich erkundet.

Auf Einladung des Ökologisch-Botanischen Gartens der Universität Bayreuth und seines Freundeskreis wird er am morgigen Donnerstag um 19 Uhr einen Online-Vortrag mit dem Titel "Mit dem Kanu durch den Regenwald: Eine Expedition in die Überschwemmungswälder Süd Venezuelas" halten.

Eine Vorabanmeldung ist nicht erforderlich. Der Link zum Vortrag ist auf der Webseite des Botanischen Gartens unter www.obg.uni-bayreuth.de zu finden. Der Zoom-Link lautet https://uni-bayreuth.zoom.us/j/99137045867?pwd=enRhbW9kVFo1TUI2WENqKzcvdE1CUT09. Das Meeting hat die ID 99137045867, der Kenncode heißt OeBG2021. Alle Interessierten sind herzlich willkommen. red