"Entschleunigung in der Natur" lautet das Motto für alle, die am Sonntag, 25. Juli, auf dem Wandel-Weg, Leben ist Wandel, unterwegs sind. Das Angebot vom Biosphärenzentrum Rhön bietet Körperübungen und Wahrnehmungsübungen auf dem Weg an. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Parkplatz Alte Schule in Weimarschmieden. Anmeldungen sind im Vorfeld unter Tel.: 09779/858 627 oder per mail: mail@momotherapie.de möglich. Die Hygienevorschriften sind bei der Wanderung einzuhalten. sek