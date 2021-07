Münnerstadt 13.07.2021

Unterwegs auf dem Walderlebnisweg

Der Rhönklub-Zweigverein Münnerstadt trifft sich am Sonntag, 18. Juli, um 12.30 Uhr am Parkplatz Oberes Tor in Münnerstadt. Von dort erfolgt die Anfahrt nach Hassenbach zur Wanderung auf dem Walderleb...