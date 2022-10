Acht Teilnehmer und Teilnehmerinnen absolvierten erfolgreich den Qualifizierungskurs ehrenamtliche Hospizbegleitung. Ausgerichtet wurde der Kurs durch den Hospizverein Bad Kissingen e.V., die Kursleitung hatten Rita Hillenbrand und Michaela Kaiser, beide sind Koordinatorinnen ambulanter Hospizarbeit.

Dienst am Mitmenschen

Unterstützt wurde das Team durch Fachreferenten und qualifizierte Supervisoren. In circa 100 Ausbildungsstunden und einem Praktikum wird viel über das Leben und den Tod gesprochen und erfahren. Themenbereiche wie Trauer, Resilienz, Achtsamkeit, Palliativmedizin, Vorsorge, Demenz, Religion, Aromaölanwendungen und vieles mehr sind Inhalte des Qualifizierungskurses. "Es ist erstaunlich, wie schnell und wie gut die Gruppe in den Qualifizierungskursen zueinanderfindet, eine Vertrauensbasis entsteht und auch viel gelacht wird", so Hillenbrand über die Atmosphäre an den Kursabenden.

Der 1. Vorsitzende des Hospizvereins, Dr. Reinhard Höhn, gratulierte den Absolventen und entließ sie mit großem Dank in den Dienst am Mitmenschen. Der Hospizverein begleitet schwerstkranke und sterbende Menschen in stationären Einrichtungen, Kliniken und Zuhause. Für Fragen, Beratung und Unterstützung sind die Mitarbeiter unter Tel. 0971/785 88 56 erreichbar.

Am 5. November findet wieder der Hospiztag des Vereins im Sparkassenpavillon (Von-Hessing-Straße 10) in Bad Kissingen statt. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr, ist kostenfrei und bedarf keiner Anmeldung. Vorträge zu den Themen "Ethische Entscheidungen am Krankenbett" und "Hilfsmittelversorgung" füllen den Nachmittag und für das leibliche Wohl ist gesorgt. red