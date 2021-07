Die Gewährung eines Betriebskostenzuschusses zur Unterstützung des Erhard-Klement-Hauses für das Haushaltsjahr 2021 steht bei der Marktgemeinderatssitzung Maßbach am Mittwoch, 28. Juli, zur Beratung an. Beginn ist um 18 Uhr in der Aula der Mittelschule in Maßbach. sek