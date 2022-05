Auf Einladung der katholisch-öffentlichen Bücherei Markt Oberthulba bescherte Martina Baumbach den Dritt- und ViertklässlerInnen der Grund- und Mittelschule Thulbatal eine ganz besondere Schulstunde. Die Kinderbuchautorin aus Starnberg ließ die Hauptfiguren ihrer Kinderbuchreihe "Die Tierwandler" vor den 90 jungen Schülerinnen und Schülern und deren Lehrkräften lebendig werden. Merle und Finn aus der 4b der Bärenfeldschule werden in die AG "Sport für besondere Talente" gewählt und lernen hier den neuen geheimnisvollen Lehrer Herrn Olsson und seine etwas andere Assistentin Melusine, ein Zwergschwein, kennen. Während einer kurzen Fantasiereise entführte die Autorin die Kinder in ihre Lieblingslandschaft und vor manchen inneren Augen wurden Lieblingstiere, in die man sich mal gerne verwandeln würde, sichtbar. Sehr bewegt und spannend ging es bei einer von der Autorin gestalteten Mitmach-Suche nach dem Schulgespenst der Bärenfeldschule zu. Im Anschluss beantwortete die Autorin viele Fragen und verteilte Autogrammkärtchen. Wie die ersten Verwandlungsversuche im Buch ausgehen, verriet Martina Baumbach nicht. Das können die Kinder nachlesen - das vorgestellte Buch "Unser Lehrer ist ein Elch" und die Folgebände stehen in der Schulbibliothek und in der Bücherei Thulba zur Ausleihe bereit. red