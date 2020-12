Zum Thema "Corona": Unser Land, unsere Kultur implodiert gerade und wir schauen zu, bemerken tun wir es nicht.

Ich möchte mit den Lesern die Frage stellen, wie konnte es geschehen, dass unser Land wegen einer Krankheit ethisch und politisch am Zusammenbruch steht, ohne dass man es bemerkte? Wir haben bedenkenlos hingenommen, dass unsere Bewegungsfreiheit in einem Ausmaß eingeschränkt wurde, wie dies in unserem Land noch nie geschah, nicht einmal während der Weltkriege. Wir haben es hingenommen, dass viele Menschen einsam sterben mussten.

Einige werden sagen, es ist ein zeitlich begrenzter Zustand und es wird alles wieder wie früher sein. Dieselben Behörden, die den Notstand ausgerufen haben, erinnern uns ständig, dass dieselben Weisungen auch nach dem Notstand zu befolgen sind. Guter Glaube und besseres Wissen helfen uns da nicht weiter.

Ich bin enttäuscht über meine Kirche und habe erwartet, dass es ihre Aufgabe gewesen wäre, über die Würde der Menschen zu wachen, wenn wir schon über Notstand reden. Einem kleinen Teil der Wissenschaft sich unterzuordnen, ist nicht meine Religion. Beide Kirchen haben vergessen, dass Barmherzigkeit darin besteht, die Kranken zu besuchen und ihnen Trost zu spenden in ihrer schwersten Stunde.

Ja, ich hätte erwartet, dass Kirche sich zu Wort meldet auf Grund von Kontaktsperren und permanenter Panikmache. Menschen wurden komplett isoliert, angeblich weil man Oma und Opa infiziert. In der Zeit der Corona-Krise rächt es sich, dass Deutschland sein Gemeinwesen abgebaut und privatisiert hat, unser Gesundheitswesen inbegriffen. Jetzt rächen sich die immer gleichen Mantras von Wachstum und Privatisierung.

Auch der Neoliberalismus kommt in Bedrängnis, wenn soziale Ungleichheit überstrapaziert ist. Die Verursacher der Probleme müssen auch nach Corona für die gesellschaftlichen Folgen nicht haften. Die Illusion - Wirtschaftswachstum als Allheilmittel - lässt sich nur so lange aufrechterhalten, so lange man die ökologischen und sozialen Kosten des Wachstums nicht in der Rechnung berücksichtigt. Corona führt uns vor Augen: Der Mythos vom unaufhaltsamen Fortschritt befördert uns in eine gefährliche Selbstüberschätzung.

Die Corona-Krise führt uns unsere eigene Begrenztheit und unsere Menschlichkeit vor Augen: Unsere Gesellschaft hat nichts und unsere Politiker und Teile der Wissenschaft schon gar nichts unter Kontrolle.

Richtig ist, dass immer mehr Menschen erkennen, dass in diesem Land so einiges nicht stimmen kann und sie von ihrem Grundrecht auf Demonstration auch weiterhin Gebrauch machen. Die Zentralisierung, die Gleichschaltung, all das sind Irrwege, die von einer lebendigen Demokratie wegführen. Das wichtigste im Tun und Denken ist eine Fehleranalyse.

Leonhard Fehn

Rödental