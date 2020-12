Die "Rumpler-Taube" vor der ersten Halle auf dem Flugplatz Brandensteinsebene. Die Bauarbeiten für den Schwemmkanal am Salzmarkt. Eine der ersten (privat betriebenen) Buslinien in Coburg: Das sind nur einige der Motive aus dem 104 Seiten starken Buch, das unter verschiedenen Aspekten beleuchtet, wie Coburg sich zu einem heute noch starken Wirtschaftsstandort entwickeln konnte.

Die Verkehrsverbindungen waren dabei schon vor über 150 Jahren ein entscheidender Faktor: Mit dem Anschluss ans Eisenbahnnetz 1859 erschlossen sich für die hier ansässigen Betriebe neue Absatzmöglichkeiten. Die mussten gar nicht in der Ferne liegen: Rupert Appeltshauser, Vorsitzender der Initiative Stadtmuseum, zeigt in einem Beitrag auf, wie sich die Metallindustrie im Coburger Raum dank der Bahnverbindung entwickeln konnte. Denn nun konnten Rohstoffe zu den Arbeitskräften gebracht werden. Das Eisenerz, das in den Hügeln des Thüringer Walds zu finden war, hätte auf Dauer am Markt nicht konkurrieren können. 1863 wurde in Coburg die "Cortendorfer Eisengießerei und Maschinenfabrik" gegründet, von Louis Langenstein und Ludwig Schemann. Aus dieser "Ernsthütte" ging die Firma Lasco Umformtechnik hervor. Lasco hat die Produktion des Buches auch finanziell unterstützt.

Pionierleistungen

Ausgangspunkt für das Buch war eine lose Artikelserie, die in den Jahren 2014/15 im Tageblatt erschienen war. Mitglieder der Initiative Stadtmuseum wie Rupert Appeltshauser, Gerhard Eckerlein und Hubertus Habel hatten sich schon seit längerer Zeit mit der Entwicklung Coburgs ab dem 19. Jahrhundert befasst. Diese Zeit brachte viele Umbrüche in politischer, kultureller, technischer und wirtschaftlicher Hinsicht. "Gleichgültig, welchem Gebiet wir uns zuwenden, sei es der Elektrotechnik, dem Maschinen- und Fahrzeugbau, der Fliegerei, der modernen Architektur oder dem sozialen Wohnungsbau, immer wieder sind wir mit erstaunlichen Pionierleistungen des industriellen und technischen Fortschritts konfrontiert", schreiben Appeltshauser und Eckerlein im Vorwort des Buches. Zu den Pionieren gehörte zum Beispiel der Landmaschinenhersteller Andreas Flocken, der 1888 eins der ersten Elektroautos entwickelt haben dürfte - in Serie gingen seine Fahrzeuge allerdings nie.

Flocken nutzte Wasserkraft zur Stromerzeugung und beeindruckte die Coburger 1891 damit, dass er den Strom 150 Meter weit von der Schleifmühle bis in seine Maschinenfabrik leitete, wo etwa ein Dutzend Maschinen und die Beleuchtung elektrisch betrieben wurden.

Ein weiterer Pionier war Otto Hörhold in Neuses, der damit warb, die weltweit erste Schwingboden-Waschmaschine herzustellen und zu vertreiben. Die Kutschenfabrik Trutz stellte zu Beginn des 20. Jahrhunderts von edlen Kutschen auf Motorfahrzeuge um - sie baute Lastwagen und Omnibusse. Auch die ersten Linienbusse in Coburg stammten von Trutz.

Der dritte Flugplatz

Auch bei der Luftfahrt war Coburg früh dabei: Der Flugplatz Brandensteinsebene war der dritte in Deutschland, der eröffnet wurde. Am 6. August 1913 geschah dies; im Vordergrund standen damals noch militärische Interessen. Nachdem Deutschland den Ersten Weltkrieg verloren hatte, war aber erst einmal Schluss mit der motorisierten Fliegerei. Die Ortsgruppe Coburg des Oberfränkischen Vereins für Luftfahrt verlegte sich auf Segelflüge. Doch schon 1924 gründete der Fabrikant Hans-Harry Leh ein privates Flugunternehmen, den "Luftverkehr Coburg".

Neben diesen Pionierleistungen beleuchten die Autoren die Entwicklung des Bildungswesens, des Sports und der städtischen Infrastruktur in Coburg. "Ältere CoburgerInnen erinnern sich freudig an die Erlebnisse in der Schwimmhalle des Ernst-Alexandrinen-Volksbades", schreibt Hubertus Habel in seinem Beitrag "Hygiene und sozialer Fortschritt".

Weitaus wichtiger für die Volksgesundheit dürfte jedoch die Tatsache gewesen sein, dass es im Volksbad Badewannen für alle gab.