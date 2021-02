Die Kulmbacher Wirtschaft sendet in der Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) für Oberfranken zu Jahresanfang ein Warnsignal. Nach der starken Erholung im Herbst 2020 befindet sich die Wirtschaft zunehmend im Strudel der Lockdown-Einschränkungen.

Die aktuelle Geschäftslage wird von den befragten Unternehmen schlechter beurteilt und schwenkt in den negativen Bereich. Die Erwartungen an die anstehenden Monate können hingegen etwas zulegen. "Der Wirtschaftsraum Kulmbach ist natürlich auch von den bundesweiten Einschränkungen und der schwächelnden Weltwirtschaft betroffen. Wichtig wäre jetzt, dass die Politik der Wirtschaft den Weg zur Normalisierung aufzeigt. Die jüngsten Beschlüsse senden in dieser Beziehung jedoch leider noch kein Signal", so Michael Möschel, IHK-Vizepräsident und Vorsitzender des IHK-Gremiums Kulmbach.

Der Konjunkturklimaindex für Kulmbach gibt deutlich nach und notiert jetzt bei 94 Zählern.

"Eine deutliche Sprache"

Die Lagebeurteilung der Kulmbacher Wirtschaft im Januar 2021 ist stark von Ernüchterung geprägt. Viele Unternehmen sind von Betriebsuntersagungen, Stornierungen oder schwächelnden Absatzmärkte betroffen. So verwundert es nicht, dass die Ergebnisse zur Lageeinschätzung deutliche Bremsspuren aufweisen. 43 Prozent aller Befragten geben eine schlechte Geschäftslage zu Protokoll. Demgegenüber stehen nur noch 26 Prozent, die von einer guten Situation berichten. "Das Ergebnis spricht eine deutliche Sprache. Viele Kulmbacher Unternehmen berichten uns von einer schlechten Geschäftslage, das Durchhaltevermögen der Wirtschaft wird auf eine harte Probe gestellt. Entscheidend ist jetzt, dass die zugesagten Unterstützungsmaßnahmen zügig und unbürokratisch umgesetzt werden und vor allem die beantragten und zugesagten Hilfszahlungen auch tatsächlich endlich fließen", so der Appell des Gremiumsvorsitzenden an die Politik.

Ein Silberstreif am Horizont?

Anders als die aktuelle Geschäftslage werden die Erwartungen an die kommenden Monate in Stadt und Landkreis Kulmbach wieder etwas positiver formuliert. 30 Prozent der befragten Betriebe prognostizieren für die anstehenden Monate eine Verbesserung der betrieblichen Situation. Weitere 47 Prozent rechnen mit keinen nennenswerten Veränderungen.

Hoffnung auf Besserung ist da

Eine Verschlechterung erwarten hingegen 23 Prozent der Kulmbacher Firmen. Damit verbessern sich die Erwartungen etwas und sind im Saldo sogar leicht positiv. "Die Kulmbacher Wirtschaft hat durchaus Hoffnung auf eine Besserung in nächster Zeit. Der Schlüssel dazu wird sein, wann die betroffenen Branchen ihren Betrieb wieder aufnehmen können und wie schnell das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben wieder hochgefahren werden kann", so Möschel.

Mehr Investitionen

Nach ihren weiteren Planungen gefragt, antworten die Unternehmer zwiegespalten. Erfreulich ist, dass das Investitionsniveau zulegen soll.

Knapp ein Drittel der Firmen will seine Investitionsbemühungen in der Zukunft steigern. Die Beschäftigtenplanungen legen hingegen vorerst den Rückwärtsgang ein.

Viele Betriebe befürchten, dass sie ihren Personalbestand senken müssen. "Wir hoffen, dass dies ein kurzes Kapitel in Stadt und Landkreis Kulmbach bleibt. Ich bin zuversichtlich, dass es später zu einem Nachholeffekt auf dem Arbeitsmarkt kommen wird. Die Kulmbacher Wirtschaft hat ihre Widerstandsfähigkeit schon mehrfach unter Beweis gestellt", so der Gremiumsvorsitzende.