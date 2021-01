Zum Thema "Ein importiertes Gespenst geht um in Europa":

"Ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des Kommunismus" - so lautet der erste Satz des Kommunistischen Manifests, das von Karl Marx und Friedrich Engels verfasst und am 21. Februar 1848 in London herausgegeben wurde. Unter dem Eindruck der Industrialisierung im 19. Jahrhundert, verbunden mit Ausbeutung der Menschen einschließlich Kinderarbeit, ist die marxistische Wirtschaftstheorie entwickelt worden.

Davon stellt sich manches als unrichtig, aber auch vieles als richtig dar, zu bestimmten Themen sind jetzt durchaus Parallelen vorhanden: Heute geht in Europa erneut ein Gespenst um, ein Import aus dem anglo-amerikanischen Raum.

Dieser Import ist gekennzeichnet vor allem durch Ablehnung und Missachtung der sozialen Marktwirtschaft, versucht notwendige Regulierungen durch Regierungen zu verhindern, will so keine Steuerung der Makroökonomie durch Staaten, lässt soziale Schwierigkeiten vieler Menschen völlig unbeachtet.

Dabei tritt ein Gewinnstreben zutage, das in Gier ausartet und sowohl Einzelne als auch Gemeinwesen schädigt - gegen derartige Missstände war bereits Thomas von Aquin (1225 - 1274) aufgetreten. In höchstem Maße bedauerlich ist es deshalb, dass in dieser Zeit wirkmächtige Stimmen fehlen, wie zum Beispiel die der katholischen Soziallehre mit deren Nestor und Kämpfer für Arbeitnehmerrechte, P. Oskar von Nell-Breuning SJ (1890 - 1991).

Entsprechend dann einer der bedeutendsten Ökonomen des 20. Jahrhunderts, nämlich John Maynard Keynes (1883 - 1946), mit seinen einflussreichen wirtschaftswissenschaftlichen Werken. Ein kurzer, prägnanter Satz sinngemäß daraus: "Die Menschen müssen angemessen am Gewinn eines Unternehmens beteiligt werden, ein Verstoß dagegen ist sowohl politisch als auch volkswirtschaftlich schädlich und kontraproduktiv."

Und gegen diesen Grundsatz verstoßen derzeit in ganz Europa in geradezu skandalöser Weise Unternehmen aus den USA, obwohl deren Eigentümer zu den reichsten Menschen zählen. Hinzu kommen dabei auch Fragen der Unternehmenssteuern: Es geht eigentlich gar nicht, dass diese Firmen die von den Bürgerinnen und Bürgern bezahlte Infrastruktur eines Landes (ab-) nutzen, selbst aber keine bzw. nur marginale Steuern entrichten - Ausbeutung auf subtile Weise.

