Im Landkreis Forchheim sind nun insgesamt 19 Personen an Covid-19 verstorben. Es sind zu den bisher 17 Verstorbenen ein Todesfall aus einer Klinik und ein Todesfall aus einem Heim dazugekommen. Dies teilte das Landratsamt Forchheim mit. Die staatliche Asylunterkunft in Forchheim (Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße) befindet sich nach Angabe der Behörde komplett in Quarantäne.

Dazu gibt das Landratsamt folgenden Hinweis: "Es ist unsererseits nur möglich, die Fälle der staatlichen Asylunterkünfte mitzuteilen."

Folgende Schulklassen befinden sich derzeit in Quarantäne: Realschule Ebermannstadt: 1 x Jahrgangsstufe 9, 1 x Jahrgangsstufe 10; Berufsschule Forchheim: 1 x Jahrgangsstufe 10, 1 x Jahrgangsstufe 11, 1 x Fachklasse 12; Herder-Gymnasium Forchheim: Q12 teilweise; Realschule Forchheim: 1 x Jahrgangsstufe 8, 1 x Jahrgangsstufe 9, zwei Klassen der FOS Forchheim; Gymnasium Fränkische Schweiz Ebermannstadt: Q12 teilweise, Q11 teilweise; Mittelschule Ebermannstadt: 1 x Jahrgangsstufe 2, 1 x Jahrgangsstufe 5, 1 x Jahrgangsstufe 6, 1 x Jahrgangsstufe 7, 1 x Jahrgangsstufe 9; Ehrenbürg-Gymnasium Forchheim: 1 x Jahrgangsstufe 6; Ritter-von-Traitteur-Schule Forchheim: 1 x Jahrgangsstufe 7.

Kreis Bamberg

Hotspot im Landkreis Bamberg ist laut der Mitteilung aus dem Landratsamt nach wie vor Heiligenstadt (54 Infizierte), gefolgt von Hirschaid (43). red