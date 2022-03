Die Beratergruppe am Vereinte Nationen Ausbildungszentrum Bundeswehr hat einen "neuen" Leiter. Oberstleutnant Alexander Albert übernimmt das Kommando von Oberstleutnant Volker Hahn, teilt die Bundeswehr in einer Pressemeldung mit.

"Mit Oberstleutnant Hahn verlässt ein Stabsoffizier unser Ausbildungszentrum, der sich mit seiner langjährigen Erfahrung in über sechs Jahren innerhalb des Zentrums verdient gemacht hat", bedankte sich Oberst Werner Klaffus, Kommandeur Vereinte Nationen Ausbildungszentrum Bundeswehr (VNAusbZBw)bei Hahn.

Hahn wurde im September 2015 vom Ausbildungskommando in Leipzig nach Hammelburg versetzt. Als Hörsaalleiter und Verantwortlicher für den Lehrgang United Nations Military Expert on Mission (UN MEoM) begann seine Karriere am VNAusbZBw. Nach seiner anschließenden Verwendung als Inspektionschef der Inspektion Ausbildung Streitkräftebasis in Wildflecken wurde Hahn im April 2019 Leiter der Beratergruppe am VNAusbZBw. Seine neue Verwendung als stellvertretender Leiter am Ausbildungsstützpunkt für Simulationsgestützte Rahmenübung SIRA führt Oberstleutnant Hahn an die Infanterieschule, dem Mutterhaus der Infanterie, ebenfalls auf den Lagerberg in Hammelburg. "Oberstleutnant Albert, hiermit übertrage ich Ihnen das Kommando über die Beratergruppe", sagte Oberst Klaffus. Mit Albert übernimmt ein Mann aus dem eigenen Haus die Leitung des Bereichs. Bereits seit über fünf Jahren leistet Albert seinen Dienst in der Beratergruppe. Interimsmäßig führte er diese bereits von Oktober 2018 bis März 2019 und übergab anschließend das Kommando an seinen jetzigen Vorgänger Oberstleutnant Hahn. Dass dieser nun wieder an seinen Vorgänger übergibt freut beide ungemein. "Jetzt schließt sich der Kreis. Ich wünsche Oberstleutnant Albert alles erdenklich Gute und viel Soldatenglück auf seinem neuen beziehungsweise alten Dienstposten", sagte Hahn.