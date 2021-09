Erstmals wurde Hans-Joachim Köhler im Jahr 1991 zum Vorsitzenden des Gartenbauvereins Creidlitz gewählt. Jetzt, nach 30 Jahren, gab er bei der Hauptversammlung des Vereins letztmals seinen Bericht ab. Nach dem Läuten der Vereinsglocke stellte Köhler daher zu Beginn der Zusammenkunft trocken fest: "Hiermit wird eine neue Zeit eingeläutet!"

Irgendwann müsse Schluss sein, meinte Köhler und dankte allen für die stets gute Zusammenarbeit. Außerdem hoffte Köhler, dass seine Nachfolgerin dieselbe Freude entwickeln werde, wie er sie in all den Jahren verspürt habe. Das neue Vorstandsgremium ist überwiegend weiblich. Andrea Becker wird den Gartenbauverein führen. Weitere Vorstandsmitglieder sind Monika Bauersachs (neu), Schriftführerin Gerda Held (neu) und Harald Schneider. Für 40-jährige Mitgliedschaft (Ehrennadel in Gold) wurden Harry Bauer, Reiner Busch, Reiner Dressel, Hans Fugmann und Hans-Jürgen Meitz geehrt. Die Ehrennadel in Silber (25 Jahre) erhielten Manfred Fischer, Christa Köhler, Bernd Nemmert, Horst Neumeyer, Annelore Schäfer und Ilse Schubert. ka