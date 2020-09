Unter Drogen und mit falschen Kennzeichen

Gleich mehrere Verstöße stellten die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth bei der Kontrolle eines 30-Jährigen auf der Autobahn 9 am späten Donnerstagnachmittag fest. Gegen 17.40 Uhr kontrollierten die Beamten an der Rastanlage Fränkische Schweiz in Fahrtrichtung München den Renault des 30-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen. Die Polizisten bemerkten bei dem Mann Anzeichen für den Einfluss von Betäubungsmitteln. Bei der anschließenden Durchsuchung des Kleintransporters fanden sie zudem ein Druckverschlusstütchen mit mehreren Gramm Amphetamin. Damit nicht genug: Die Beamten stellten auch noch fest, dass die Kennzeichen am Fahrzeug mit Wuppertaler Zulassung für ein anderes Auto ausgeben waren. Der Renault des Mannes selbst war nicht zugelassen und versichert. Die Polizisten stellten das Rauschgift und die Fahrzeugschlüssel sicher und brachten den Mann zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Kraftfahrzeugsteuergesetz sowie wegen des Verdachts der Urkundenfälschung. Ermittlungen zur Herkunft der missbräuchlich verwendeten Kennzeichen werden noch durchgeführt.