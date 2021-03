Für "Otto Normal" hört sich das wie ein Buch mit sieben Siegeln an: "Auswertung von inelastischen Stößen zwischen Münzen als Experimentalaufgabe". Für Andreas Feuerpfeil ist das allerdings alles andere als geheimnisvoll.

Der Schüler des Gymnasiums Alexandrinum hat bei der Bundesrunde der Physik-Olympiade den 4. Platz belegt. Dabei hatten sich die besten 50 Teilnehmer deutschlandweit gemessen. Andreas setzte sich in den beiden theoretischen und experimentellen Klausuren durch. So hat er sich für die letzte Runde der Physik-Olympiade qualifiziert. Die wird im Mai in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt Kiel ausgetragen. Das Alexandrinum gratuliert seinem Nachwuchsphysiker und wünscht ihm viel Erfolg. Wie andere Ereignisse musste auch die Physik-Olympiade an Corona angepasst werden. Üblicherweise ist die Olympiade eine einwöchige Präsenzveranstaltung. Das war heuer natürlich nicht möglich. Deshalb mussten sich die Veranstalter für die Prüfungen etwas besonderes ausdenken, um sie unter Klausurbedingungen auch im Homeoffice durchführen zu können.

Für die experimentellen Klausuren wurden Pakete an die Teilnehmer versendet, die Nervennahrung für die lange Arbeitszeit und ein versiegeltes Päckchen mit dem Experimentiermaterial enthielten. Die Klausuren wurden vor laufender Kamera abgehalten. Zur Preisverleihung hielten namhafte Physiker wie Dr. Stefan Gillesen des Max-Planck-Instituts für extraterrestrische Physik in Garching oder der angehende Astronaut Dr. Matthias Maurer die Festvorträge. red