Unter dem Schirm des Höchsten

Am Sonntag, 19. Juli, lädt die evang. Johannesgemeinde Hallstadt zum Gottesdienst für Klein und Groß ein. Beginn ist um 9.30 Uhr auf der Gemeindewiese bei der Johanneskirche. "Manchmal braucht man Schutz vor zu viel Sonne, manchmal gegen rauhen Wind, manchmal gegen Dauerregen. Und wie es ist, unterm Schirm des Höchsten Schutz zu finden, ist noch mal eine ganz andere Sache", berichtet die Gemeinde. Bitte zum Gottesdienst einen Schirm mitbringen - was damit gemacht wird, wollen die Veranstalter noch nicht verraten. In dem Gottesdienst werden auch die neuen Konfirmanden begrüßt. Anschließend gibt es erstmals wieder Kirchenkaffee, bei dem selbstverständlich auf die Corona-Regeln geachtet wird. Der Mund-Nasen-Schutz ist nötig auf dem Weg zum Platz, beim Weggehen und aus Vorsicht auch beim Singen. red