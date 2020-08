Unklarer Unfallhergang

Widersprüchliche Angaben machten die Beteiligten eines Unfalls, der sich am Donnerstagabend in Bad Kissingen ereignet hat. Gegen 19.15 Uhr kam es zu einem Unfall an der Kreuzung Pfalzstraße / Nordring, bei dem ein Sachschaden von circa 350 Euro entstand. Ein VW-Fahrer wollte an der Kreuzung zum Nordring nach rechts abbiegen. Hinter ihm befand sich ein Audi-Fahrer. Dabei kam es zur Berührung der beiden Fahrzeuge. Der Audi-Fahrer gab an, dass der VW-Fahrer mit seinem Fahrzeug zurücksetzte; der VW-Fahrer gab an, dass der Audi-Fahrer auf sein Fahrzeug auffuhr. Wie die Polizeiinspektion Bad Kissingen mitteilt, konnte aufgrund der widersprüchlichen Angaben kein Unfallverursacher ermittelt werden. Die Polizeiinspektion Bad Kissingen bittet eventuelle Zeugen des Unfalls sich bei unter der Tel.: 0971 / 714 90 zu melden. pol