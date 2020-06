Uni gibt Infos zum Studienstart

Viele Abiturienten stehen demnächst vor einer wegweisenden Entscheidung: der Wahl ihres Studiengangs. Die Mitarbeiter der Studienberatung an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) bieten am Montag, 29., und Dienstag, 30. Juni, an zwei Tagen gebündelt alle Informationen rund um die Universität, ihr Studienangebot und den Bewerbungsprozess an. Sämtliche Veranstaltungen finden online über Zoom statt und können bequem von zu Hause aus "besucht werden", teilt die Uni mit. Die interessierten Schüler können sich einfach zu den entsprechenden Zeiten in die Zoom-Vorträge per Handy, Laptop oder Tablet einwählen. Sie müssen hierfür kein Programm herunterladen und auch kein Passwort eingeben - Browser und Link genügen. Unter www.infotage.fau.de gibt es alle Informationen zu den Online-Infotagen, alle Links zu den Veranstaltungen und das gesamte Programm. red