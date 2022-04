Ein 33-Jähriger stieg am Mittwochmorgen in Bad Brückenau in einen Bus des öffentlichen Nahverkehrs. Dabei zeigte er der Busfahrerin einen kopierten Fahrausweis vor. Als diese ihn auf den Fahrausweis ansprach, löste er einen neuen Fahrschein. Am Berliner Platz wurde der Mann beim Aussteigen von der Polizei in Empfang genommen, heißt es im Polizeibericht weiter. pol