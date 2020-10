Das wird wohl nichts mehr mit Angela Merkel und der Industrie. Ein besonders herzliches Verhältnis hatte die Bundeskanzlerin noch nie zu den Bossen, Anzeichen, dass sich das jetzt auf der Zielgeraden ihrer Amtszeit noch ändert, gibt es kaum. Am Dienstag ist Merkel wohl zum letzten Mal beim Tag der Industrie aufgetreten. Allein die vielen Hilfsmilliarden, mit denen die Regierung der Wirtschaft in der Corona-Krise unter die Arme greift, werden verhindern, dass das Finale allzu frostig wird. Das Fazit bleibt: Die Distanz zwischen Merkel und der Industrie ist gewaltig. Dabei ist nichts falsch daran, dass Merkel sich nie als Industriekanzlerin verstanden hat. Die Politik darf sich von der Wirtschaft nicht an der Nase herumführen lassen. Merkel aber hat die Industrie, Rückgrat unserer Wirtschaft, zumindest gefühlt, meist einfach links liegen lassen. redaktion@infranken.de