"Hoppla! Was hängt denn da an unserer Türklinke?" werden sich in den nächsten Tagen viele Coburger in Stadt und Land fragen. Denn dort baumelt ein Türhänger, von dem entweder Igel oder Eichhörnchen grüßen. Verteilt haben die Papieranhänger Ehrenamtliche der Bund Naturschutz-Kreisgruppe Coburg. Den Naturschützern fehlen wichtige Einnahmen. Coronabedingt konnte nämlich die alljährliche Sammelwoche für Bayerns Natur nicht stattfinden. Damit sind auch die Spenden weggefallen, die dringend für die vielen Projekte und Aktionen gebraucht werden. An vorderster Stelle stehen hier die Umweltbildung sowie der Schutz von Insekten, Amphibien und vielen anderen Wildtieren. Fragen zur Aktion "Hallo Nachbar" beantwortet Heike Heß unter Telefon 0151/68489407. Foto: BuNa