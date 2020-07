Ungebetene Gäste in der Region Bamberg

Niemand mag die kleinen Krabbeltierchen, doch die Zecken fühlen sich gerade in unserer Region ziemlich wohl. Im Vergleich zum Vorjahr ist laut Gesundheitsamt Bamberg die Zahl der Borreliose-Erkrankungen infolge von Zeckenbissen von 23 auf 48 in Stadt und Landkreis Bamberg gestiegen. FSME-Fälle werden hingegen kaum registriert. "Corona spielt dabei auch eine Rolle", sagt Abteilungsleiterin Susanne Paulmann. Zum einen hätte das Meldeverhalten der Ärzte zugenommen und zum anderen würden nach dem Lockdown viel mehr Leute Zeit im Freien verbringen als in den vorherigen Jahren.

"Obwohl Zecken in Oberfranken weit verbreitet sind, ist die Situation derzeit im Klinikum Bamberg recht harmlos", sagt Brigitte Dippold, Pressesprecherin des Klinikums Bamberg. Es gebe kaum Patienten. Die Zeckenschutzimpfung sei dennoch zu empfehlen.

Kein Grund zur Panik

Laut Dr. Georg Knoblach, Vorsitzender des Ärztlichen Kreisverbandes Bamberg, sei die Anzahl der Zecken im Vergleich zum Vorjahr nicht merklich gestiegen. Eher im Gegenteil, der Arzt hätte in diesem Jahr noch keine einzige Zecke bei einem seiner Patienten entfernen müssen.

Auch die Johanniter raten dazu, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, aber in erster Linie ruhig zu bleiben. Es bestehe kein Grund zur Panik.

"Vor Borreliose schützt man sich am besten, indem man die Zecke zügig entfernt. Die Erreger sitzen im Magen-Darm-Trakt der Spinnentiere und gelangen 12 bis 24 Stunden nach dem ersten Saugen in die Wunde", sagt Patrizia Renninger, Sprecherin der Johanniter Bamberg. "Haben es die Borreliose-Erreger in den menschlichen Körper geschafft, bildet sich meist ein rötlicher Hof an der Einstichstelle, der sich langsam ausbreitet. Dann sollte man unbedingt einen Arzt aufsuchen." Häufig trete die Rötung erst ein paar Tage nach dem Stichzeitpunkt auf. Auch ohne Rötung sollte man bei grippeähnlichen Symptomen wie Fieber, Muskel- und Gelenkschmerzen oder geschwollenen Lymphknoten einen Arzt konsultieren.