Mehrere Tausend Euro Schaden hat ein unbekannter Unfallfahrer verursacht. Danach hat er sich aus dem Staub gemacht. Nachdem eine Autofahrerin ihren schwarzen VW Up am Donnerstag gegen 9.15 Uhr auf dem Angerparkplatz abgestellt hatte, musste sie eine gute Stunde später feststellen, dass sowohl der vordere linke Kotflügel eingedellt als auch die Frontstoßstange teilweise abgerissen war. Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Unfall bereits am Tag zuvor zwischen 17.45 und 22.30 Uhr auf dem Schlossplatz vor dem Landestheater ereignet hat. Jedenfalls hinterließ der unbekannte Unfallfahrer einen Schaden von ungefähr 2500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 09561/6450 zu melden. pol