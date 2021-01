Bamberg vor 17 Stunden

Unfallverursacher sucht das Weite

Am Dienstag gegen 14.15 Uhr fuhr ein VW-Polo-Fahrer in der Hallstadter Straße gegen die hintere Seite eines weißen Skoda Octavia, der dort nach links in die Kronacher Straße abbog. Obwohl der Unfallve...