In der Mittelbachstraße wurde zwischen Samstagnachmittag, 15 Uhr, und Montag, 13.50 Uhr, die vordere linke Fahrzeugseite eines dort geparkten Opel Corsa angefahren. Obwohl der Unfallverursacher Sachschaden von etwa 2000 Euro angerichtet hatte, entfernte er sich unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0951/9129-210 entgegen.

Betrunkener beleidigt Busfahrerin

Am Montag kurz vor 7.30 Uhr verständigte eine Busfahrerin die Polizei, dass sie gerade von einem Fahrgast beleidigt worden sei. Beim Eintreffen der Beamten am Bahnhof war der 54-jährige Mann sichtlich alkoholisiert und aggressiv. Während der Durchsuchung und Identitätsfeststellung musste er gefesselt und anschließend mit zur Polizeidienststelle genommen werden. Bei einem Alkoholtest brachte er es auf 2,38 Promille, weshalb er in eine Ausnüchterungszelle eingeliefert wurde.

21-Jähriger landet

in Polizeizelle

Am Montagabend hielt sich in einem Schnellrestaurant am Bahnhof ein ehemaliger Mitarbeiter trotz Hausverbots auf. Zudem beleidigte er den Geschäftsführer. Vor Ort traf die verständigte Polizeistreife einen 21-jährigen Mann an, der keinen Mund-Nasen-Schutz trug, sich uneinsichtig zeigte und nicht beruhigte. Er wurde in Sicherheitsgewahrsam genommen und muss sich nun wegen Beleidigung und Hausfriedensbruch verantworten. pol