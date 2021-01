Ein verdächtiges Geräusch ließ Anwohner im Neudrossenfelder Ortsteil Langenstadt am Mittwochmorgen aufhorchen. Eine Frau erkannte, dass ein Sattelzug einen Hydranten umgefahren hatte. Die Kulmbacher Polizei konnte den Unfallfahrer wenig später in Thurnau stellen.

Gegen 8.25 Uhr waren Anwohner auf einen 40-Tonner aufmerksam geworden, dessen Fahrer in Langenstadt ein Wendemanöver vollzog. Dieses wäre dem 43-Jährigen beinahe geglückt, letztlich touchierte er mit der hinteren linken Ecke seines Sattelzugaufliegers dennoch einen Oberflurhydranten, der aus seiner Verankerung riss. Ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 1600 Euro zu kümmern, setzte der Brummifahrer seinen Weg fort.

Da er zuvor in Langenstadt nach dem Weg zu seinem Fahrtziel in Thurnau gefragt hatte, machte sich die hinzugerufene Polizeistreife sofort auf den Weg zur angegebenen Firma. Zuvor sicherten die Beamten am Unfallort noch einige Fahrzeugteile, die beim Anstoß abgerissen worden waren.

Auf dem Firmengelände leugnete der Fahrer anfänglich jegliche Unfallbeteiligung. Erst als die Polizisten mit den aufgefundenen Teilen seinen Auflieger wieder passgenau vervollständigten, sah er ein, dass weiteres Abstreiten zwecklos war. Der 43-jährige muss sich jetzt vor der Justiz verantworten.