Unfallserie auf der A 73

Wechselhaftes Wetter, zum Teil mit Starkregen, sorgte am Mittwochnachmittag im Bereich der Verkehrspolizeiinspektion Coburg für eine Reihe von Unfällen mit einem Gesamtsachschaden von über 70 000 Euro.

Zunächst geriet gegen 13.15 Uhr ein 41-jähriger VW-Fahrer zwischen den Anschlussstellen Ebersdorf und Rödental in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach den Wildschutzzaun, schleuderte 85 Meter über eine Kuhweide und kollidierte danach frontal mit einem Apfelbaum, ehe das Fahrzeug total beschädigt zum Stehen kam. Der Mann konnte unverletzt aus seinem Fahrzeug steigen.

Gegen 16.25 Uhr hatte fast auf gleicher Höhe auf der Gegenfahrbahn ein 47-jähriger Dacia-Fahrer einen Unfall, als er in eine plötzlich auftauchende Regenfront fuhr. Durch den Starkregen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in einer Rechtskurve in die Mittelschutzleitplanke. Auch dieser Fahrzeugführer konnte nach dem Unfall sein Fahrzeug unverletzt verlassen. Jedoch dürfte sich die Reparatur seines Pkw kaum noch lohnen.

Weniger Glück hatte gegen 15.10 Uhr ein 56-jähriger Mercedes-Fahrer, der die Autobahn von Coburg in Richtung Landesgrenze befuhr. Bei plötzlich eintretendem Platzregen verlor er die Kontrolle über seinen GLC und schleuderte nach rechts in die dortige Böschung. Dort überschlug sich das Fahrzeug fünf Mal, bis es schließlich total beschädigt quer auf beiden Fahrstreifen zum Stehen kam. Glücklicherweise krachte zu diesem Zeitpunkt kein anderes Fahrzeug in das verunglückte. Allerdings musste der Fahrer mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme konnte der Verkehr nur einspurig und sehr langsam an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden, wodurch sich ein Rückstau von sieben Kilometern bildete. red