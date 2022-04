Der Polizei Hammelburg wurde eine Beschädigung an einem Seat Ibiza mitgeteilt. Der Pkw parkte am Donnerstag von 7.30 bis 15.50 Uhr auf einer Stellfläche "Am Weihertorplatz". Als die Geschädigte zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie einen Kratzer an der Fahrertür fest. Am Fahrzeug wurde ein Visitenkärtchen hinterlassen. Dies stammte allerdings nicht vom tatsächlichen Verursacher, wie die eingeleiteten Ermittlungen ergaben.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 1000 Euro.

Die Polizeiinspektion Hammelburg bittet Personen, die in dem genannten Zeitraum etwas beobachten konnten, sich unter Tel.: 09732/ 90 60 zu melden. pol