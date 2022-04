Von einem Knall aufgeschreckt schaute eine Zeugin am Freitag, 1. April, gegen 20.27 Uhr in der Wasserloser Straße in Machtilshausen aus dem Fenster. Sie sah zwei männliche Personen, die an einem grauen 320er BMW-Touring einen Schaden "begutachteten". Auf Zuruf der Zeugin an Ort und Stelle zu bleiben, flüchteten die beiden männlichen Personen mit dem Fahrrad in Richtung des Sportplatzes von Machtilshausen. Wie die Polizei weiter mitteilt, entstand am BMW durch Kratzer im Heckstoßfänger und der Heckklappe ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Aufgrund der Sachlage handelt es sich laut Polizeibericht bei einem der beiden Fahrradfahrer oder beiden um den/die Verursacher des Sachschadens. Beide entfernten sich ohne Angabe ihrer Personalien vom Unfallort. Wer zu dem Vorfall Beobachtungen gemacht hat, beispielsweise Personen festgestellt hat, die zur Tatzeit mit dem Fahrrad in Machtilshausen unterwegs waren, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hammelburg in Verbindung zu setzen, Tel.: 09732/9060. pol