In der Bergstraße wurde im Zeitraum von Freitag, 23. Juli, 20 Uhr, bis Samstag, 24.7., 11 Uhr, ein silberner Opel angefahren und an der Stoßstange hinten rechts beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um seine Pflichten zu kümmern, so die Polizei. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 0971/7149-0. pol