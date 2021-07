Bei einer Verkehrsunfallflucht am Freitagmittag in der Ludwigstraße entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Ein unbekannter Fahrzeugführer blieb vermutlich beim Ausparken an eine auf dem öffentlichen Parkplatz abgestellten Ford Focus hängen. Der Pkw wurde am Kotflügel hinten rechts beschädigt. Die Fahrzeugbesitzerin bemerkte den Schaden, als sie nach dem Einkaufen zurückkam. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern oder Personalien zu hinterlassen. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ein. Hinweise an die Inspektion Bad Brückenau, Tel.: 09741/60 60. pol