Am späten Samstagnachmittag befuhr ein 28-jähriger Toyota-Fahrer die Straße "Am Steg". Wegen der Enge der Straße hielt er sein Auto an, um eine entgegenkommende Audi-Fahrerin passieren zu lassen. Die schrammte jedoch seitlich an dem Toyota entlang und verursachte einen Schaden von rund 500 Euro. Anstatt sich um dessen Regulierung zu kümmern, fuhr sie weiter. Da sich der Geschädigte jedoch das Kennzeichen des Audis merkte, war es nur noch Formsache für die verständigte Streifenbesatzung, die Unfallverursacherin zu ermitteln und kurz darauf an ihrer Wohnanschrift anzutreffen. Der Grund der Flucht wurde bei der 51-Jährigen schnell gefunden: Sie hatte nämlich rund 2,6 Promille. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein der Frau sichergestellt und ihr eine Blutprobe in der Frankenwaldklinik entnommen.