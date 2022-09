Ein bislang unbekannter Unfallverursacher ist zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 10.20 Uhr, auf der Bundesstraße B 286 mit seinem Fahrzeug zwischen Oerlenbach und Arnshausen mit einer Leitplanke kollidiert und beschädigte diese. Das Fahrzeug war vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn abgekommen und muss bei der Kollision aufgesessen und an der Ölwanne beschädigt worden sein, schreibt die Polizei Bad Kissingen in ihrem Bericht. Der Fahrer lenkte das Fahrzeug anschließend wieder in Fahrtrichtung Bad Kissingen, und verursachte eine größere Ölspur. Diese musste durch die Straßenmeisterei beseitigt werden. Der Unfallverursacher verließ den Unfallort, ohne der gesetzlichen Meldepflicht nachzukommen. Für nachfolgende Verkehrsteilnehmer wurde durch die entstandene Ölspur eine gefährliche Situation herbeigeführt, welche glücklicherweise nicht zu einem weiteren Unfall führte, so die Polizei weiter in ihrem Bericht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Die Polizei nimmt Zeugenmeldungen und sachdienliche Hinweise zu dem Unfall unter Tel. 0971/714 90 entgegen. pol