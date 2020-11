Beim Ausparken aus der Parklücke eines Discounters hat der Fahrer einen vorbeifahrenden Pkw übersehen. Am Fahrzeug wurden die Stoßstange und die Beleuchtungseinrichtung, am anderen Fahrzeug die Beifahrerseite zerkratzt, so die Polizei. Gesamtschadenssumme 6000 Euro. pol