Im Terrassenschwimmbad verletzte sich am Mittwoch, gegen 17.30 Uhr, ein 37-Jährige auf der Wasserrutsche. Er war nach Polizeiangaben bäuchlings, mit dem Kopf voran, die Wasserrutsche hinunter gerutscht. Währenddessen drehte er sich in der letzten Kurve und schlug mit dem Kopf gegen die Seitenwand. Im Anschluss stieg er noch aus dem Becken, legte sich jedoch dort an den Rand. Ein Rettungsschwimmer, der den Vorfall weitestgehend beobachtet hatte, eilte zu dem Mann. Da er über starke Kopf- und Halswirbelschmerzen klagte, wurde er mit dem Hubschrauber in die Uniklinik nach Würzburg gebracht. pol