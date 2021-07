Schondra vor 22 Stunden

Unerlaubt einfach weitergefahren

Eine 30-Jährige hatte ihren silbernen VW Golf am Freitagmorgen in der Birkenstraße, im Bereich der Hausnummer 31, ordnungsgemäß abgestellt. Am späten Nachmittag stellte sie eine Beschädigung an der hi...