Der 1. Satz

Perfekter Start: Zu Null gewinnt Kevin Krawietz sein erstes Aufschlagspiel. Auch der Kroate Pavic gibt keinen Punkt ab: 1:1. "KraMies" sind sofort hellwach. Knallharte Aufschläge, perfektes Timing, kompromisslose Volleys und ein fantastisches Auge vom ersten Ballwechsel an. Keiner macht auch nur einen Fehler. Ganz im Gegensatz zu "Oldie" Soares aus Belo Horizonte. Er verliert sein Service, weil Krawietz und Mies dem 38-jährigen Brasilianer die Returns rechts und links nur so um die Ohren hauen. 3:1 nach 13 Minuten und Break vor.

Da jubelt erstmals auch die kurzfristig eingeflogene Mama Ingrid Krawietz aus Witzmannberg so laut, dass ihr "Jaaaa-Schrei" bis in die letzte Ecke des Courts Philippe Chatrier zu hören ist.

Weil anschließend auch die Netzkante zweimal die beste Freundin der beiden Deutschen ist, steht es nach gerade einmal 23 Minuten 5:2. Schon in diesem Moment strahlen die Titelverteidiger mit der langsam untergehenden Pariser Abendsonne um die Wette. Der Coburger macht schnell den Deckel drauf, denn auch bei seinem dritten Aufschlagspiel haben die US-Open-Sieger nicht den Hauch einer Chance. Nicht einmal eine halbe Stunde dauert der aus fränkisch-rheinischer Sicht perfekte Durchgang.

Der 2. Satz

Während der Witzmannsberger weiter unglaublich konstant serviert und sein erstes Service wieder zu Null gewinnt, wird das erste Aufschlagspiel von Mies jetzt zur Zitterpartie. Doch mit vereinten Kräften - nervenstarken Volleys und einem Ass - wehren die Deutschen drei Breakbälle ab und gleichen zum 2:2 aus.

Jetzt müssen die Deutschen aber Schwerstarbeit verrichten, denn das kroatisch-brasilianische Doppel steigert sich und wird immer stärker. Es entwickelt sich ein Duell auf Augenhöhe, bis Soares auch wegen zwei Doppelfehlern schwächelt. Die ehemalige Nummer Eins der Doppel-Weltrangliste wackelt zwar im siebten Spiel, fällt aber nicht.

Wie nervenstark Kevin Krawietz in Paris an diesem Tag spielt, belegt vor allem das zehnte Spiel: Er serviert gegen den Satzverlust - gibt aber wieder keinen einzigen Punkt ab. Perfekte Aufschläge des Franken gepaart mit kompromisslosen Volleys des Rheinländers. Die Folge: 5:5 nach einer Stunde und 13 Minuten. Die Spannung steigt und der Druck auf den schwächelnden Brasilianer wächst.

Der Südamerikaner beginnt das elfte Spiel gut, führt schnell 40:0. Doch die Deutschen bleiben dran, schaffen den Einstand. Und bei der zweiten Break-Chance verlassen den Brasilianer die Nerven, denn seinen zweiten Aufschlag haut ihn Kevin Krawietz entschlossen longline um die Ohren. Der Lohn: Eine knappe 6:5-Führung und Mies darf zum Turniersieg servieren. Und wie!

Nach 15:30 folgt sein viertes Ass. Eine rasante Volley-Ralley bei 30:30 entscheiden die Gegner für sich und haben eine Breakchance, doch Krawietz gleicht mit einem "Donnerschlag über Kopf" aus - wieder Einstand. Es folgt ein harter erster Aufschlag und der erste Matchball für die Titelverteidiger. Ausgerechnet jetzt stört ein Fußfehler die Konzentration von Mies. Doch der Kölner bleibt ruhig und konzentriert. Er wehrt cool einen weiteren Breakball ab und erarbeitet sich den zweiten Championschip-Ball. Aufschlag durch die Mitte, schwerer Rückhand-Volley von Krawietz. Der nächste Rückschlag des Brasilianers bleibt an der weißen Netzkante hängen und fällt ins gegnerische Feld. Der Sieg ist nach einer Stunde und 28 Minuten perfekt, der Titel tatsächlich verteidigt. Die beiden liegen wie kleine Kinder erneut in ihrem Lieblings-"Sandkasten". Kurze Zeit später strecken sie den silbernen Pott in den Pariser Himmel. oph