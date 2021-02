Insbesondere im Hinblick auf das anstehende Wochenende bittet das Polizeipräsidium Unterfranken weiterhin, sich an die Bestimmungen der Infektionsschutzverordnung zu halten. Anlass dieser Bitte ist der Rückblick auf letzten Samstag und Sonntag. Hier waren Streifen aufgrund von Mitteilungen zu Wohnungen gerufen worden und mussten in der Summe mehr als 40 Verstöße zur Anzeige bringen.

Die Polizei hat sehr großes Verständnis dafür, dass sich die Menschen nach Zusammenkünften sehnen, heißt es im Bericht der Pressestelle der Polizei. Dennoch gilt es, sich selbst und auch andere vor einer Ansteckung mit Covid-19 zu schützen. Wichtige Voraussetzung dafür ist neben der Einhaltung der "AHA-Regeln" das Thema der Kontaktbeschränkungen, d.h. das Treffen eines Hausstandes mit nur einer weiteren Person.

Zeugenhinweise nach Ruhestörungen

Bekannt ist, dass die Polizei keine Kontrollen von Wohnungen ohne Anlass durchführt. Daher beruhten die insgesamt sieben Einsätze auch auf Hinweisen von Zeugen, zumeist aufgrund einer Ruhestörung. Gut 40 Ordnungswidrigkeitenverfahren mussten die Beamten gegen die Angetroffenen einleiten, wobei es sich um alle Altersgruppen handelte, allerdings in der Mehrzahl um junge Erwachsene. Den Betroffenen droht nun ein empfindliches Bußgeld. Der Bußgeldkatalog sieht hier einen Regelsatz in Höhe von 250 Euro vor, so die Polizei.

Die unterfränkische Polizei bittet um die Einhaltung der Vorschriften. Es sei angebracht zum Beispiel Geburtstagsfeiern auf einen sichereren Zeitpunkt im Laufe des Jahres zu verschieben.

Ungeachtet der Thematik im Hinblick auf Feierlichkeiten in privaten Wohnräumen, wird das Polizeipräsidium Unterfranken weiterhin auch verstärkte, strikte aktive Kontrollen durchführen. Dabei geht es zum Beispiel um die Einhaltung der Ausgangssperre nach 21 Uhr, die Tragepflicht von Schutzmasken und die Kontaktbeschränkungen auf einen Hausstand und eine weitere Person, so die Mitteilung weiter. pol