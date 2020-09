Ziel eines Vandalen wurde zwischen Samstag, 5. September, und Dienstag, 15. September, ein in der Breslaustraße abgestellter grauer Mercedes. Der Unbekannte zerkratzte das Fahrzeug oberhalb des rechten Kotflügels auf einer Länge von etwa 18 Zentimetern. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt sucht nach Zeugen, die etwas beobachten konnten. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0951/9129-210 zu melden.

Mülltonne geht in Flammen auf Donnerstagnacht gegen 23.15 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass bei einer Tankstelle in der Coburger Straße eine Mülltonne brennen würde. Beim Eintreffen der Streife war diese bereits ziemlich heruntergebrannt und wurde von den Beamten gelöscht. An dem daneben stehende Kassenhäuschen war der Lack verbrannt. Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro entstand durch den Brand.

Mountainbike wechselt den Besitzer Von dem Fahrradabstellplatz in der Brennerstraße wurde am Mittwoch zwischen 12.30 und 13.15 Uhr ein Fahrrad entwendet. Das weiß-schwarze Cube-Mountainbike im Wert von 300 Euro war angekettet und wurde samt Schloss gestohlen. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0951/9129-210 entgegen.

Autofahrer übersieht Fahrradfahrer Am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr übersah ein 54-Jähriger Renault-Fahrer in der Wunderburg einen Fahrradfahrer, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Radler erlitt eine Kopfplatzwunde, eine Behandlung im Krankenhaus war aber nicht notwendig.

Bei Ausweichmanöver platzt ein Reifen Am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr befuhr eine 50-jährige Opel-Fahrerin den Münchner Ring und wollte nach rechts in die Forchheimer Straße abbiegen. Auf der zweispurigen Fahrbahn kam ihr ein ebenfalls nach rechts abbiegendes Fahrzeug so nahe, dass sie nach links ausweichen musste. Sie fuhr mit ihrem Opel gegen den Bordstein, so dass der Reifen platzte. Zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer eines schwarzen SUV oder Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 0951/9129-210 zu melden. pol