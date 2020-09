Am Mittwochabend kurz nach 20 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein Mann in der Nürnberger Straße gegen mehrere geparkte Autos trat und ein Fahrrad umschmiss. Trotz eingeleiteter Fahndung konnte der Unbekannte nicht mehr angetroffen werden. Den angerichteten Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen, die etwas beobachten konnten. Meldungen werden unter der Rufnummer 0951/9129-210 entgegengenommen.

Plakat geht in Flammen auf In der Nacht auf Donnerstag gegen 1.30 Uhr zündeten Unbekannte ein Plakat des Stadtmarketings in der Siechenstraße an. Die eintreffende Streife konnte das Feuer löschen. Die Polizei bittet um Täterhinweise. Böse Überraschung auf dem Parkplatz Am Dienstag parkte eine Frau ihren silbernen VW Polo von 9.45 bis 12 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Pödeldorfer Straße. Dort wurde das Fahrzeug von einem Unbekannten angefahren, der sich vom Unfallort entfernte, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro zu kümmern. pol