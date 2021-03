Morlesau vor 15 Stunden

Zeugensuche

Unbekannter randaliert

Ein etwa 30 Jahre alter unbekannter Mann mit einer Umhängetasche hat am Freitagabend ab circa 21 Uhr die Bewohner in Morlesau auf Trapp gehalten. Der Unbekannte drang zunächst in eine unverschlossene ...