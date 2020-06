Unbekannter Fotograf versetzt Familienvater in Angst

Sorgen um ihre Kinder machten sich Eltern aufgrund zweier Vorfälle in Rattelsdorf und Memmelsdorf.

Weil er vor der Schule in Rattelsdorf heimlich fotografiert und dabei womöglich auch Eltern und Schulkinder abgelichtet hatte, erweckte ein unbekannter Mann am Donnerstagmorgen die Aufmerksamkeit eines Familienvaters. Noch bevor dieser den Unbekannten ansprechen konnte, war der Mann, wie die Polizei-Inspektion Bamberg-Land mitteilt, in unbekannte Richtung weggegangen. Richtigerweise meldete der Vater seine Beobachtung der Schulleitung und der Polizei. Aufgrund der Angaben des Mitteilers wird davon ausgegangen, dass der unbekannte ältere Herr womöglich die Verkehrssituation um die Schule und Baustelle dokumentieren wollte. Einzelne Schulkinder oder in Richtung Schule habe der Mann nicht fotografiert. Der Mann ist circa 65 Jahre alt und hat kurze, graue Haare und ein westeuropäisches Aussehen.

Um den Vorfall aufklären zu können, bittet die Polizei-Inspektion Bamberg-Land den unbekannten Fotografen, sich unter 0951/9129310 zu melden.

Ältere Dame mit guter Absicht

Geklärt werden konnte inzwischen das Ansprechen eines sechsjährigen Mädchens Ende Mai in Memmelsdorf. Eine ältere Dame hatte das Kind angesprochen und ihm ein Fahrrad angeboten. Auf Ansprache der Mutter gab sie an, nur ein Fahrrad loswerden zu wollen. Die Frau meldete sich nach einem Hinweis aus der Verwandtschaft bei der Polizei und gab glaubhaft an, beim Aufräumen im Keller ein Kinderfahrrad gefunden zu haben. Da dieses zum Wegwerfen zu schade war, wollte sie es verschenken. pol