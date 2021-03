Im Zeitraum Dienstag, 2. März, bis Donnerstag, 4. März, sägte ein Unbekannter in der Gemarkung "Stangenwiese", an einem Feldweg oberhalb des Hochbehälters in Fahrtrichtung Kissinger Hütte, einen Ahornbaum um und entwendete diesen. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Neustadt unter Tel.: 09771/6060 entgegen. pol