Unbekannter entreißt Kind Tretroller

Einem spielenden Kind nahm ein Unbekannter am Donnerstagabend im Hafengebiet einen Tretroller ab. Die Kripo sucht Zeugen. Gegen 20.30 Uhr fuhren die neun und zwölf Jahre alten Jungen mit ihren Tretrollern vor einem Mehrfamilienhaus in der Hallstadter Straße umher. Der unbekannte Täter ging auf die Kinder zu, sprach sie an und entriss dem Neunjährigen sein Gefährt. Im Anschluss flüchtete der Mann mit dem Tretroller in Richtung Innenstadt.

Die Kinder beschreiben den Täter wie folgt: circa 30 Jahre alt, etwa 166 Zentimeter groß mit normaler Statur, kurze Haare, Dreitagebart, trug eine blaue Jeans, ein blaues langärmliges T-Shirt und schwarze Sportschuhe. Die Kriminalpolizei Bamberg fragt: Wer hat den Diebstahl gegen 20.30 Uhr in der Hallstadter Straße, nahe der Bushaltestelle Aussegnungshalle, beobachtet? Wer hat den Täter nach der Tat mit dem Kindertretroller in Richtung Bamberger Innenstadt gesehen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bamberg unter der Rufnummer 0951/9129-491 entgegen. red